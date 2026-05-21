歯を磨いた後に、市販のマウスウォッシュ（洗口液）を使う人は多いと思います。口臭や歯周病などに役立つといわれています。ところで、1日に何回もマウスウォッシュを使った場合、口内環境にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか。医療法人社団D＆J ひらの歯科医院（新潟市西区）理事長で歯科医師の平野大輔さんが解説します。【要注意】食べ過ぎると危険！これが「歯を溶かす」食べ物＆飲み物です（画像10枚）マウ