SpaceXの打ち上げ拠点・Starbaseに隣接して建設が進められている宇宙船建造施設・Gigabayで死亡事故が発生したことがわかりました。当局は被害者についての情報を明らかにしていませんが、ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者からの情報として、建設現場の下請作業員だと伝えています。Worker dies in accident at SpaceX’s Starbase complexhttps://www.expressnews.com/business/article/spacex-starbase-texas-worker-os