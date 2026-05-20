20日（水）は、前線や前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西から次第に雨が降り出すでしょう。現在、日差しが届いている地域でも天気は次第に下り坂で、夜遅くには関東や東北南部まで雨雲が広がる見込みです。一方、北海道で降っている雨は次第に止んでいく予想です。日中の気温は、きのうより下がるところが多いものの、北海道の一部地域を除き平年並みか高いところが多くなりそうです。また、西日本ではきのうより湿度が