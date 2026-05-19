【銀河帝国軍 旗艦 ブリュンヒルト】 10月 発売 価格：11,000円 コトブキヤは、プラモデル「銀河帝国軍 旗艦 ブリュンヒルト」を10月に発売する。価格は11,000円。 本商品は、アニメ「銀河英雄伝説」に登場するラインハルト・フォン・ローエングラムの旗艦「ブリュンヒルト」を、1/3000スケール（約350mm）でプラモデル化したもの。 紋章を2タイプをモӦ