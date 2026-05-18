トイレットペーパーの芯を捨てている人は多いのではないでしょうか。この芯の再利用法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式TikTokアカウントで紹介しています【豆知識】「えっ…」これが「トイレットペーパーの芯」を「便利グッズ」に変える“裏技”です！公式アカウントは「トイレットペーパーの芯捨てるのちょっと待って！ トイレットペ