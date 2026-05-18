日本ラグビーフットボール協会は5月、2026年度の高校日本代表候補選手104人を発表しました。大分県の高校から9人が選出されています。 【写真を見る】高校ラグビー日本代表候補大分から9人選出大分東明は全国3位の選出数 このうち大分東明から8人が選出。全国の学校で見ても、今春の全国高校選抜大会で決勝を戦った東福岡と桐蔭学園の9人に次いで3番目の多さです。 去年の花園で大分東明は、東海大大阪仰