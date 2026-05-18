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日本ラグビーフットボール協会は5月、2026年度の高校日本代表候補選手104人を発表しました。大分県の高校から9人が選出されています。

【写真を見る】高校ラグビー日本代表候補　大分から9人選出　大分東明は全国3位の選出数

このうち大分東明から8人が選出。全国の学校で見ても、今春の全国高校選抜大会で決勝を戦った東福岡と桐蔭学園の9人に次いで3番目の多さです。

去年の花園で大分東明は、東海大大阪仰星と接戦を演じベスト16に。その主力の多くが残り、今春の全国高校選抜大会でベスト8まで進みました。

代表候補には、去年からチームの司令塔を担うスタンドオフ・吉田夏樹、50メートル6秒1の俊足と巧みなステップが持ち味のウイング・山本愛翔、1列目であうんの呼吸を見せる双子・神崎兄弟などが名を連ねています。

また、伝統校・大分舞鶴からも快足のウイング・神代竜世が選ばれました。

高校日本代表候補は6月下旬と来年1月に合宿を行ってメンバー選考を進め、来年3月に代表メンバーを編成します。

未来のブレイブブロッサムズ　喜びの声

2026年度高校日本代表候補に県内から選ばれたのは、以下の9人です。

〇大分東明高校
PR　神粼 裕仁　180cm100kg
「自分のできることを全部出し切って頑張ります」
PR　神粼 喜裕　180cm105kg
「日本代表になれるように頑張ります」
LO　篠田 英作　187cm86kg
「自分のできることを全力でやり遂げます」
FL　ナクルィランギ・サケナサ　188cm95kg
「何事にも全力で取り組みます」
NO8　石井 颯太　188cm105kg
「日本代表に選ばれるように全力で頑張ります」
SO　吉田 夏樹　174cm72kg
「自分の持ち味を最大限に活かして全力で頑張ります」
CTB　ナビニャータ アパクキ　188cm95kg
「一生懸命日本代表になれるように頑張ります」
WTB　山本 愛翔　172cm75kg
「自分の武器を存分に発揮し日本代表に選ばれるよう全力で頑張ります」

〇大分舞鶴高校
WTB　神代 竜世　172cm76kg
「チャンスをもらったので、次回選考してもらえるよう、高校総体、九州大会とチームのために貢献します。応援よろしくお願いします」

2026年度　高校日本代表候補選手　104名

※太字は大分県から選出された選手

ポジション    名前    学校名
PR    江副 佑二郎    東福岡
PR    神粼 裕仁    大分東明
PR    添田 顕慎    桐蔭学園
PR    竹山 暖和    川越東
PR    ファイアラガ 誠 ノア    常翔学園
PR    フォノヘマ・シオネ    目黒学院
PR    水田 謙壮    早稲田実業
PR    川村 瑠樹亜    佐賀工業
PR    内 遙世    大阪桐蔭
PR    江越 徠翔    佐賀工業
PR    久保 颯太    中部大学春日丘
PR    九里 悠    大阪産業大学附属
PR    高 晃徳    大阪朝鮮
PR    神粼 喜裕    大分東明
PR    武田 琢磨    東福岡
PR    山田 義禮    天理
HO    伊藤 蒼起    秋田工業
HO    岡田 佑獅朗    國學院大學栃木
HO    金井 琉晟    大阪桐蔭
HO    木俣 蒼司郎    桐蔭学園
HO    金川 大翔    天理
HO    佐々木 大志    黒沢尻北
HO    持田 幸政    東海大学付属大阪仰星
HO    米田 来海    東福岡
LO    延與 智裕    東海大学付属大阪仰星
LO    北村 賢斗    佐賀工業
LO    熊谷 響志郎    茗渓学園
LO    篠田 英作    大分東明
LO    續木 蒼大    札幌山の手
LO    冨永 竜希    大阪桐蔭
LO    本田 隆成    佐賀工業
LO    益田 小鉄    早稲田佐賀
LO    三森 檀    茗渓学園
LO    村松 咲太郎    松山聖陵
LO    ラトゥ・サミウェラ    東海大学付属福岡
LO    山田 遼汰    早稲田佐賀
LO    吉野 晏地    桐生第一
FL    吉川 元基    東福岡
FL    石川 樟樹    佐賀工業
FL    上村 伊織    尾道
FL    大塚 一輝    桐蔭学園
FL    川辺 宙輝    流通経済大学付属柏
FL    堺 史道    桐蔭学園
FL    ナクルィランギ・サケナサ    大分東明
FL    古川 暉龍    筑紫
FL    米谷 翔馬    東海大学付属大阪仰星
FL    江口 凛太郎    日本航空石川
NO8    石井 颯太    大分東明
NO8    宇野 哲将    大阪桐蔭
NO8    榎本 祐士    開志国際
NO8    金子 昂生    早稲田実業
NO8    工藤 竜聖    三本木農業恵拓
NO8    中山 太翔    御所実業
NO8    山本 智輝    常翔学園
NO8    ラスト デリアス龍真    天理
SH    市田 愛和    京都工学院
SH    梅澤 遊輝    早稲田実業
SH    佐川 大進    國學院大學栃木
SH    辻 佳祐    石見智翆館
SH    橋場 瑠音    東福岡
SH    福塚 咲太朗    大阪桐蔭
SH    宮粼 銀之助    佐賀工業
SO    川添 丈    東福岡
SO    小西 稜晴    京都工学院
SO    瀬戸 功大    桐蔭学園
SO    古川 裕介    同志社
SO    山本 啓人    茗渓学園
SO    吉田 夏樹    大分東明
SO    橋本 健吾    國學院大學栃木
CTB    赤木 凌太    桐蔭学園
CTB    アナレ ソブ    開志国際
CTB    小出 壮太郎    東海大学付属大阪仰星
CTB    古賀 啓志    桐蔭学園
CTB    佐藤 晴太    流通経済大学付属柏
CTB    下釜 闘志    長崎北陽台
CTB    田島 航喜    東福岡
CTB    田留 源太郎    熊谷
CTB    中山 大翔    早稲田実業
CTB    ナビニャータ アパクキ    大分東明
CTB    マヴァエ ヴィリアミ    日本航空石川
CTB    前田 航    東海大学付属大阪仰星
CTB    森田 亘瑛    京都工学院
CTB    八尋 奏    東福岡
CTB    山田 優之心    流通経済大学付属柏
CTB    青野 龍樹    東海大学付属相模
WTB    赤穂 晃太郎    報徳学園
WTB    飯泉 敢太    早稲田実業
WTB    上原 健新    大阪桐蔭
WTB    瓜生 希    東福岡
WTB    大久保 志哉    桐蔭学園
WTB    岡本 悠利    慶應義塾
WTB    川合 東吾    本郷
WTB    神代 竜世    大分舞鶴
WTB    村田 奏逸    京都工学院
WTB    山本 愛翔    大分東明
WTB    バレレイ レパ イ モアナ    開志国際
FB    奥田 創    茗渓学園
FB    河合 隆眞    光泉カトリック
FB    曽我 大和    桐蔭学園
FB    濱田 右京    石見智翆館
FB    林 祐龍    京都工学院
FB    山本 健剛    東海大学付属大阪仰星
FB    八幡 玲翔    仙台育英学園
FB    吉川 大惺    大阪桐蔭