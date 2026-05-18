日本ラグビーフットボール協会は5月、2026年度の高校日本代表候補選手104人を発表しました。大分県の高校から9人が選出されています。

【写真を見る】高校ラグビー日本代表候補 大分から9人選出 大分東明は全国3位の選出数

このうち大分東明から8人が選出。全国の学校で見ても、今春の全国高校選抜大会で決勝を戦った東福岡と桐蔭学園の9人に次いで3番目の多さです。

去年の花園で大分東明は、東海大大阪仰星と接戦を演じベスト16に。その主力の多くが残り、今春の全国高校選抜大会でベスト8まで進みました。

代表候補には、去年からチームの司令塔を担うスタンドオフ・吉田夏樹、50メートル6秒1の俊足と巧みなステップが持ち味のウイング・山本愛翔、1列目であうんの呼吸を見せる双子・神崎兄弟などが名を連ねています。

また、伝統校・大分舞鶴からも快足のウイング・神代竜世が選ばれました。

高校日本代表候補は6月下旬と来年1月に合宿を行ってメンバー選考を進め、来年3月に代表メンバーを編成します。

未来のブレイブブロッサムズ 喜びの声

2026年度高校日本代表候補に県内から選ばれたのは、以下の9人です。

〇大分東明高校

PR 神粼 裕仁 180cm100kg

「自分のできることを全部出し切って頑張ります」

PR 神粼 喜裕 180cm105kg

「日本代表になれるように頑張ります」

LO 篠田 英作 187cm86kg

「自分のできることを全力でやり遂げます」

FL ナクルィランギ・サケナサ 188cm95kg

「何事にも全力で取り組みます」

NO8 石井 颯太 188cm105kg

「日本代表に選ばれるように全力で頑張ります」

SO 吉田 夏樹 174cm72kg

「自分の持ち味を最大限に活かして全力で頑張ります」

CTB ナビニャータ アパクキ 188cm95kg

「一生懸命日本代表になれるように頑張ります」

WTB 山本 愛翔 172cm75kg

「自分の武器を存分に発揮し日本代表に選ばれるよう全力で頑張ります」

〇大分舞鶴高校

WTB 神代 竜世 172cm76kg

「チャンスをもらったので、次回選考してもらえるよう、高校総体、九州大会とチームのために貢献します。応援よろしくお願いします」

2026年度 高校日本代表候補選手 104名

※太字は大分県から選出された選手

ポジション 名前 学校名

PR 江副 佑二郎 東福岡

PR 神粼 裕仁 大分東明

PR 添田 顕慎 桐蔭学園

PR 竹山 暖和 川越東

PR ファイアラガ 誠 ノア 常翔学園

PR フォノヘマ・シオネ 目黒学院

PR 水田 謙壮 早稲田実業

PR 川村 瑠樹亜 佐賀工業

PR 内 遙世 大阪桐蔭

PR 江越 徠翔 佐賀工業

PR 久保 颯太 中部大学春日丘

PR 九里 悠 大阪産業大学附属

PR 高 晃徳 大阪朝鮮

PR 神粼 喜裕 大分東明

PR 武田 琢磨 東福岡

PR 山田 義禮 天理

HO 伊藤 蒼起 秋田工業

HO 岡田 佑獅朗 國學院大學栃木

HO 金井 琉晟 大阪桐蔭

HO 木俣 蒼司郎 桐蔭学園

HO 金川 大翔 天理

HO 佐々木 大志 黒沢尻北

HO 持田 幸政 東海大学付属大阪仰星

HO 米田 来海 東福岡

LO 延與 智裕 東海大学付属大阪仰星

LO 北村 賢斗 佐賀工業

LO 熊谷 響志郎 茗渓学園

LO 篠田 英作 大分東明

LO 續木 蒼大 札幌山の手

LO 冨永 竜希 大阪桐蔭

LO 本田 隆成 佐賀工業

LO 益田 小鉄 早稲田佐賀

LO 三森 檀 茗渓学園

LO 村松 咲太郎 松山聖陵

LO ラトゥ・サミウェラ 東海大学付属福岡

LO 山田 遼汰 早稲田佐賀

LO 吉野 晏地 桐生第一

FL 吉川 元基 東福岡

FL 石川 樟樹 佐賀工業

FL 上村 伊織 尾道

FL 大塚 一輝 桐蔭学園

FL 川辺 宙輝 流通経済大学付属柏

FL 堺 史道 桐蔭学園

FL ナクルィランギ・サケナサ 大分東明

FL 古川 暉龍 筑紫

FL 米谷 翔馬 東海大学付属大阪仰星

FL 江口 凛太郎 日本航空石川

NO8 石井 颯太 大分東明

NO8 宇野 哲将 大阪桐蔭

NO8 榎本 祐士 開志国際

NO8 金子 昂生 早稲田実業

NO8 工藤 竜聖 三本木農業恵拓

NO8 中山 太翔 御所実業

NO8 山本 智輝 常翔学園

NO8 ラスト デリアス龍真 天理

SH 市田 愛和 京都工学院

SH 梅澤 遊輝 早稲田実業

SH 佐川 大進 國學院大學栃木

SH 辻 佳祐 石見智翆館

SH 橋場 瑠音 東福岡

SH 福塚 咲太朗 大阪桐蔭

SH 宮粼 銀之助 佐賀工業

SO 川添 丈 東福岡

SO 小西 稜晴 京都工学院

SO 瀬戸 功大 桐蔭学園

SO 古川 裕介 同志社

SO 山本 啓人 茗渓学園

SO 吉田 夏樹 大分東明

SO 橋本 健吾 國學院大學栃木

CTB 赤木 凌太 桐蔭学園

CTB アナレ ソブ 開志国際

CTB 小出 壮太郎 東海大学付属大阪仰星

CTB 古賀 啓志 桐蔭学園

CTB 佐藤 晴太 流通経済大学付属柏

CTB 下釜 闘志 長崎北陽台

CTB 田島 航喜 東福岡

CTB 田留 源太郎 熊谷

CTB 中山 大翔 早稲田実業

CTB ナビニャータ アパクキ 大分東明

CTB マヴァエ ヴィリアミ 日本航空石川

CTB 前田 航 東海大学付属大阪仰星

CTB 森田 亘瑛 京都工学院

CTB 八尋 奏 東福岡

CTB 山田 優之心 流通経済大学付属柏

CTB 青野 龍樹 東海大学付属相模

WTB 赤穂 晃太郎 報徳学園

WTB 飯泉 敢太 早稲田実業

WTB 上原 健新 大阪桐蔭

WTB 瓜生 希 東福岡

WTB 大久保 志哉 桐蔭学園

WTB 岡本 悠利 慶應義塾

WTB 川合 東吾 本郷

WTB 神代 竜世 大分舞鶴

WTB 村田 奏逸 京都工学院

WTB 山本 愛翔 大分東明

WTB バレレイ レパ イ モアナ 開志国際

FB 奥田 創 茗渓学園

FB 河合 隆眞 光泉カトリック

FB 曽我 大和 桐蔭学園

FB 濱田 右京 石見智翆館

FB 林 祐龍 京都工学院

FB 山本 健剛 東海大学付属大阪仰星

FB 八幡 玲翔 仙台育英学園

FB 吉川 大惺 大阪桐蔭