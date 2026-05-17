マスク変更だけじゃない！ ユーザーに寄り添った改良を多数実施スズキは2026年5月8日、軽商用車「エブリイ」と軽乗用車「エブリイワゴン」の一部仕様変更（マイナーチェンジ）モデルを販売しました。その変更は「大幅改良」といえるほど多岐にわたります。【画像】新しくなったスズキの「エブリイ／エブリイワゴン」改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）まず目を引くのが、フロントフェイスのデザイン刷新です。商用モ