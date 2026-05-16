ロッテはオリックスに完封し3連勝16日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は4-3でソフトバンクに勝利した。先発の古謝樹投手は6回2失点の粘投。打線は5回、村林一輝内野手の4号ソロや浅村栄斗内野手の適時打などで逆転に成功した。9回に加治屋蓮投手が1点差に迫られるも、柴田大地投手がプロ初セーブで締めた。ソフトバンクの先発・カーター・スチュワート・ジュニア投手は4.1回3失点だった。日本ハムは5-4で西