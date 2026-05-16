小さな子どもたちを対象にした自動車整備士の仕事体験イベントが、大分市で開かれました。 大分市の中古車販売店ネクステージ大分鶴崎店では、3歳から6歳の子どもたちを対象に自動車整備士の体験イベントを企画しました。 車に触れる楽しさを感じてもらおうと県内では初めて開催されたもので、近隣の幼稚園などから20人が参加しました。 「つなぎ」を着た子どもたちは、タイヤの交換やホイールの取り付けを整備士と