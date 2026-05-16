障害のある人たちの社会参加やパラスポーツの普及を目的に、大分県障害者スポーツ大会が開催され、7つの競技で熱戦が繰り広げられています。 大分県内最大の障害者スポーツ大会となる今年の県パラスポーツ大会には、陸上や水泳・卓球など7つの競技・41種目に延べ1210人がエントリーしています。 このうち出場者が最も多い陸上とフライングディスクの開催に合わせて、大分市で開会式が開かれ、各地