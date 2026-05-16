【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BOYNEXTDOOR日本初の冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ）。5月30日放送第6話は、同番組初、韓国のトモダチベースに竹中雄大（Novelbright）が訪れる。 ■オリジナルレシピでキンパ作りに挑戦 BOYNEXTDOORメンバーが準備したのは、キンパパーティー。デビュー3周年のお祝いに駆け付けた竹中雄大のために、各々のメンバー