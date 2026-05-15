どこの家庭にもある「食器棚」。あって当たり前と思い込んでいませんか？「引っ越しを機に思いきって手放しました」と語るのは、夫と娘2人、さらに実母・祖母との2世帯同居をしている整理収納アドバイザー・森川とろろさん（ESSEベストフレンズ101）。ここでは、食器棚を手放してわかった家事のメリットと、「ここが誤算だった…」というリアルな本音を紹介します。「食器棚」を手放して、掃除も動線もスムーズになった引っ越し