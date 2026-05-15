B.LEAGUEの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW」。激闘を終えた選手たちが、ユニフォームを脱ぎ捨てて臨むこの舞台は、コート上とは異なる魅力が溢れる場所でもあります。正装のスーツから、趣向を凝らした和装、遊び心のあるカジュアルスタイルまで、各シーズンを彩った選手たちの着こなしを振り返ります。 2016-17｜スタンダードな黒基調の中で光った、個々のセンス アワ