5回にランニングHRで同点許す【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）試合の流れを変えるプレーとなった。ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦。2回までに2点を奪い、先発のシーハンが相手打線を無失点に抑える理想的な展開も、5回に悪夢が待っていた。一連のプレーを見ていたファンは「こういうのはダメだろ」「しんどいな」と嘆くしかなかった。5回、ドジャースタジアム