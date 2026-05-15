球団発表オリックスは15日、山下舜平大投手が右肘内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を米国で受けたことを発表した。今季中の復帰は絶望的と見られる。山下は大濠高（福岡）から2020年ドラフト1位指名でオリックスに入団。1〜2年目は1軍出場がなかったが、3年目の2023年に開幕投手に抜擢された。同年は16試合に先発し、9勝3敗、防御率1.61をマークして新人王に選ばれた。しかし2024年は成績を落とし、昨年は故障も