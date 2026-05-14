大分県別府市の温泉施設で、売上の全額を東日本大震災の被災地などに寄附する復興支援イベントが14日から始まりました。 【写真を見る】別府市の温泉施設2日間の売上を全額寄付「好きなように使って」復興支援イベント大分 この取り組みは東日本大震災や能登半島地震の被災地を支援しようと、別府市のひょうたん温泉が2011年から毎年5月に行っていて今年で15回目を迎えます。 チャリティー期間中は入浴料に加え食事代な