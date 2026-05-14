ダイソーの『歯ブラシスタンド』は、洗面台のごちゃつきをすっきり解決してくれる収納アイテム。軽量ながら安定感があり、歯ブラシ4本に加え、歯間ブラシや電動歯ブラシ、歯磨き粉などをまとめて立てられる設計が魅力です。また、底キャップが取り外せて丸洗いできるため、清潔に使い続けられます。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：歯ブラシスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅125×奥行57×高