（台北中央社）中国の習近平国家主席と14日に会談する予定のトランプ米大統領は11日、米国から台湾への武器売却について議論する意向を示した。これに対し外交部（外務省）は12日、中国は武器売却に反対しており、不合理で理屈の通らない立場を示し、混乱を起こして是非を転倒しようとしていると指摘。台湾は引き続き米国と協力し、抑止力を構築して平和を守ると述べた。蕭光偉（しょうこうい）報道官は同日の記者会見で、外交部は