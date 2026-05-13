《今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました》5月12日、元「りあるキッズ」の長田融季が、自身のXを更新し、お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄から連絡を受けたことを明かし、感謝の思いを投稿した。相方の高橋茂雄の “いじめ騒動” をめぐって八木の対応力が注目を集めている。騒動の発端は、5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、お笑い芸