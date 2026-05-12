ソニーが、ユーザーのゲームプレイを分析して特別な瞬間を切り出しコラージュ画像を作成するAIシステムの特許を取得したことが分かりました。U.S. Patent for Method and system for generating an image representing the results of a gaming session Patent (Patent # 12,616,902 issued May 5, 2026) - Justia Patents Searchhttps://patents.justia.com/patent/12616902Sony Patents AI That Auto-Creates Shareable Gameplay