西武が統一ライオンズとのコラボを発表西武は11日、台湾プロ野球（CPBL）の統一ライオンズとのコラボレーションイベントを6月19日〜21日に台南亞太成棒主球場、同26日〜28日にベルーナドームで開催すると発表した。西武の球団公式パフォーマンスチーム「bluelegends」と、統一ライオンズ公式ダンスパフォーマンスチーム「Uni-girls」と交流すると発表。ファンも「マジか」と歓喜している。台湾開催では、2026年シーズンから統