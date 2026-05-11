毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は防犯アイテムです。近年、アマゾンが本気モードで開発・販売をしている家庭用の防犯系アイテム。豊富な製品ラインナップがそろいつつ、出張設置サービスも用意。そして、注目すべき機能となっているのが、アマゾンデバイスとの連携なんです。「Ring 防犯ドアホン プロ」はAI音声アシスタントのAlexaが搭載されるEchoシリーズだけでなく、新発