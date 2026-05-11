周南市で週末、ちょっと変わったバスケットボール大会が開かれました。会場となったのはゼオンアリーナ周南。一見、小学生のミニバスの大会かと思いきや…となりのコート…白いユニフォームはなんと社会人チーム＝笠戸ブレイブスター！実は、これ小・中・高・大学・社会人が同じ会場に集まりカテゴリーごとに試合をする全国的にも珍しい大会なんです。大会は土曜、日曜の2日間。西日本