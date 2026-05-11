盗塁はリーグ最多、犠打は最少「無死一塁と1死二塁の得点期待値変わらない」東京六大学野球春季リーグで、東大が9、10日に行われた法大戦に連勝し、2017年秋以来17季ぶりに勝ち点を獲得した。さらに1997年秋以来57季ぶりとなる最下位脱出の可能性も残していて、今月30日から今季最終カードの立大戦に臨む。高校時代に甲子園で活躍した選手もいる他大学と違い、技術レベルでは遅れをとる東大だが、ここにきて頭脳的かつ科学的な方