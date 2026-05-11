井口資仁氏が語った「子どものコントロール」野球を始めるにあたり、子どものチーム選びは大事な“入り口”だ。多くのチームにカラーがあるなか、NPB、MLBで活躍した井口資仁氏がアドバイス。指導理論にも紐づく「大人の関わり方」を語った。「まずは子どものやりたいことに対して、しっかりサポートしてあげることが大事。今はチーム選びから考えていかなくちゃいけないと思うんですけど、本当に子どもがやりたいことを気持ちよ