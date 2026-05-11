井口資仁氏が語った「子どものコントロール」

野球を始めるにあたり、子どものチーム選びは大事な“入り口”だ。多くのチームにカラーがあるなか、NPB、MLBで活躍した井口資仁氏がアドバイス。指導理論にも紐づく「大人の関わり方」を語った。

「まずは子どものやりたいことに対して、しっかりサポートしてあげることが大事。今はチーム選びから考えていかなくちゃいけないと思うんですけど、本当に子どもがやりたいことを気持ちよくやらせてあげる、そんな環境を親が作ってあげないといけないと思います」

レベル、人数、雰囲気など各家庭によって選ぶポイントはさまざまだ。その上で、井口氏は重視すべき点について「希望と性格でしょうね」と即答した。「負けたくないと思う子であれば、強いチームに入れて争わせたらいいし、長男で少しノンビリしている子はレギュラーでいけるようなチームとか。これは本当に難しいですよね」。親だからこそ分かる子どもの性格に見合ったチームを見定めることが、長く楽しく続けることにつながっていく。

親だけでなく指導者に求めたいのは「子どものコントロール」。雨でグラウンドが使えない日にいかに楽しませることができるか。出場機会が少ない子にいかに接してあげることができるのか。「やる気を起こさせてあげないといけないと思います」。

井口氏は野球教室で子どもたちに「小さく打つな、と。とにかく大きく振って遠く、遠くに飛ばせと伝えています。体が小さい子にも同じですね。スイングを変えるとか、投げ方を変えるとか、そういうのは全然しないです。バッティングでは、とにかくロングヒットを。別に空振りしてもいいよ、と声かけしています。もちろん、野球教室は1日ですが、子どもはそれでいいと思います」。振っていくうちに、考えながら自分に合ったスイングを見つけていくのだという。

野球を楽しみ、「続けたいと思えるようにしてあげることが大事」。日米通算2254安打を積み上げた井口氏が“親目線”で力説した。子どもが踏み出す“入り口”の先に広がる景色は、寄り添う大人がつくっていく。（First-Pitch編集部）