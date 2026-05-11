2025年リーグ優勝決定シリーズ第4戦の伝説の試合ドジャース・大谷翔平投手が見せた異次元のパフォーマンスに、敵軍の主軸も白旗を上げた。ブルワーズのクリスチャン・イエリッチ外野手が、米ポッドキャスト番組「The Old Man and The Three」に出演し、昨年のリーグ優勝決定シリーズ第4戦を回顧。1試合で3本塁打、10奪三振をマークした二刀流の衝撃を振り返った。かつてのMVP打者は大谷を「フリーク」と表現し、驚きを隠せない様