ジャイアンツは10試合で2勝8敗と失速、地区最下位と低迷している2010年代に3度のワールドシリーズ制覇を果たしたジャイアンツだが、今季はなかなか浮上の光が見えてこない。ここ10試合で2勝8敗と失速して地区最下位と低迷。9日（日本時間10日）にはエース右腕ローガン・ウェブが右膝の滑液包炎のため15日間の負傷者リスト（IL）に入った。ウェブは2021年から5年連続で2桁勝利をマーク。今季8登板で2勝4敗、防御率5.06と冴えな