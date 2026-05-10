「服はたくさんあるのに、着たいものがない。そんな違和感から、思いきって服のもち方を変えてみました」と話すのは、整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）。平日はワンピースを中心に、土日は動きやすい服を2パターン用意して固定する「1シーズン2コーデ生活」を開始。最初は少なすぎるかなと不安も感じていたそうですが、2年続けて快適さを実感中。あさこさんが2コーデ固定化のやり方とメリットを語ります。平