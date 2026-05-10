2027年春に採用される公立学校の教員採用試験が行われました。教員採用試験の一次試験は9日と10日の2日間、山口市内3つの高校と福岡・兵庫・東京のあわせて6つの会場で行われました。一次試験は2024年までは7月に行われていましたが、民間企業の採用活動の早期化などを背景に2025年からは日程が前倒しされ、5月に実施されています。志願者数は962人、全体の倍率は2.4倍で、過去最低だった去年を0.1ポイント上回りましたが、過去2番