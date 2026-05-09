4年生・明石健が同点ソロ…7回にビデオ検証の結果、勝ち越しに成功東京六大学野球春季リーグで9日、東大が法大1回戦に2-1で先勝し、今季初白星を挙げた。エース左腕・宮台康平投手（後に日本ハム、ヤクルトでプレー）を擁して法大に2連勝した2017年秋以来となる17季ぶりの勝ち点奪取にリーチをかけた。先発の左腕・松本慎之介投手（3年）が力投。4回1死満塁のピンチでも、6番の土肥憲将捕手（4年）を三飛、続く7番・只石貫太捕