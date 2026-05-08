新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月10日（日）より両国国技館で開催される大相撲五月場所の全取組を無料で生中継。このたび、五月場所に向けて幕内19力士への独占インタビューを実施し、その動画を一挙公開。さらにABEMA大相撲公式X（@abema_sumo）では、インタビューで聞いた幕内12力士の「こどもの頃の憧れの職業」を集計し、ランキング形式で発表した。５月５日の「こどもの日」に合わせ、ABEMA大相撲公式Xでは、幕