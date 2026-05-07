毎日の暮らしをラクにしてくれる100円ショップの収納アイテムを紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのむらさきすいこさん。引き出しのサイズに合わせて使えるワザありアイテムや、デザイン性の高い消耗品まで、価格以上に活躍するDAISO（ダイソー）・Seria（セリア）の便利グッズを7つ厳選してもらいました。進化が止まらない収納アイテムに注目しています！「100円ショップの収納アイテムは、今やおうちの片づけ