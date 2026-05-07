素材の旨みと栄養を逃さない「蒸し料理」。せいろがなくても、フライパンやレンジを工夫すれば驚くほどふっくら色鮮やかに仕上がります。今回は特別な道具なしで今すぐ試せる蒸し野菜レシピ11選をご紹介。素材本来の甘みを堪能する、心温まるひとときを過ごしましょう。【ホームパーティーに！】蒸し野菜とバーニャカウダソースはレンジ、蒸し野菜は鍋ひとつで作れる、おもてなしにぴったりのバーニャカウダです。タジン鍋やお気に