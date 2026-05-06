紀平がオフの貴重なショットを公開した(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子で23歳の紀平梨花がインスタグラムを更新し、オフの貴重なショットを公開し、ファンが反応した。紀平はインスタで「在モントリオール日本国総領事館から、生け花インターナショナル・オープニングセレモニーにご招待していただきました」と綴ると、「モントリオールにも、こんな風に日本を感じられる素敵な場所があると知らなかったので、来ること