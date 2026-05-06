丸大食品より、人気のキャラクター『パペットスンスン』がパッケージにデザインされた「ひとくちカルパス」が全国のスーパーマーケットなどで、4月上旬より発売されている。『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内