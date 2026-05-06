【パペットスンスン】ひとくちカルパスのパッケージにスンスンたちが登場！
丸大食品より、人気のキャラクター『パペットスンスン』がパッケージにデザインされた「ひとくちカルパス」が全国のスーパーマーケットなどで、4月上旬より発売されている。
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんな人気のキャラクター『パペットスンスン』をパッケージにデザインした、ひとくちサイズのドライソーセージが登場。
パッケージは主人公スンスンがひとくちカルパスを持っている姿や、スンスン、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンの組み合わせなどがかわいい5種類のデザイン。
パッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながるデザインになっている。
おやつやおつまみなど少しずつ食べたい時に便利なチャック付きのパッケージが嬉しい仕様。
おやつもスンスンと一緒に！
＞＞＞スンスンたちがデザインされたパッケージをチェック！（写真6点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
パッケージは主人公スンスンがひとくちカルパスを持っている姿や、スンスン、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンの組み合わせなどがかわいい5種類のデザイン。
パッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながるデザインになっている。
おやつやおつまみなど少しずつ食べたい時に便利なチャック付きのパッケージが嬉しい仕様。
おやつもスンスンと一緒に！
＞＞＞スンスンたちがデザインされたパッケージをチェック！（写真6点）
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