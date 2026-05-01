犬が食べても大丈夫な『春の果物』５選 春には旬を迎える果物が店頭に並び始めます。その中には、愛犬と一緒に楽しめる果物も！ここでは、犬が食べても大丈夫な『春の果物』と一日の適正量を解説します。ぜひわんちゃんと一緒に楽しんでくださいね！ 1.いちご いちごは春の果物の中でも犬が食べられる人気の果物です。最近では、飼い主と犬が一緒に参加できるいちご狩りが開催されている農園もあるほど！ そんない