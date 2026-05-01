新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月の毎週末に人気アニメ『夏目友人帳』シリーズの無料一挙放送を実施する。 『夏目友人帳』は、「LaLa」(白泉社刊)で連載中の緑川ゆきによる同名漫画が原作。幼い頃から妖（あやかし）を見ることができる少年・夏目貴志と自称用心棒のニャンコ先生との出会いをきっかけに、人と妖の縁を紡いでいく心温まる物語。優しくも切ないエピソードの数々や繊細で情緒あふれる世界観が多くの視