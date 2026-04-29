市販モデルの登場がかなり近いことが予想される「Vision e-Sky」軽自動車やコンパクトカーのイメージの強いスズキですが、2026年1月に発売を開始した電気自動車（BEV）である「eビターラ」の評価は高く、次世代に向けたクルマ作りが着実に進歩しているといった印象です。そんなスズキが2025年10月に開催の「ジャパンモビリティショー2025」に参考出品したのが、“ちょうど良い”軽乗用BEVというコンセプトの「Vision e-Sky（