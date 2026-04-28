新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月より全５回にわたりお届けした、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』を、５月４日（月）夜11時より『MAD５』シーズン１として全20回のレギュラー放送を開始することを決定した。『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人