4回にキンタナのシンカーを見逃し三振と判定された直後の出来事【MLB】ロッキーズ 3ー1 メッツ（日本時間27日・ニューヨーク）メッツのブレット・ベイティ内野手に対するルイ・クルパ球審の“いちゃもん”が波紋を呼んでいる。26日（日本時間27日）、本拠地で行われたロッキーズ戦で見逃し三振に倒れた際、球審から激怒されながら詰め寄られるトラブルが発生した。突然ブチギレる球審の理不尽な姿に対し、ファンから非難の声が殺