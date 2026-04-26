ケンエレファントが運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」より、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第5弾として、「プルートゥ」と「鉄腕アトム：火星探検の巻」が2026年8月に販売予定で、先行予約を2026年5月18日（月）PM23：59まで受け付けする。＞＞＞プルートゥ」＆「鉄腕アトム：火星探検の巻」をチェック！（写真9点）『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監