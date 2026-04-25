ACL２で決勝に駒を進めているガンバ大阪は、４月も連戦が続き、タイトな日程でも逞しく戦う。25日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第12節のＶ・ファーレン長崎戦は、１−１で突入したPK戦を６−５で制した。試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィッシング監督は、「今日の試合、かなり難しい試合展開になりましたが、このような形で選手たちが最後の最後まで戦い、PKで勝ち、本当に誇りに思い