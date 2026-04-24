毎週月曜TOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、第4話の先行カットとあらすじが公開された。『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン