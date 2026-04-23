雲海テラスでプライベートヨガ体験「雲海リトリートステイ」の一番の注目ポイントが、早朝に「雲海テラス」で体験できるプライベートヨガ。ヨガインストラクターによる、自分のレベルに合わせたプログラムでヨガを楽しめます。ヨガの会場となる「雲海テラスデッキ」気象条件が揃えば、眼下に広がる壮大な雲海や、遠くに連なる山々の絶景を眺めながらヨガを体験し、心と身体をリフレッシュできます。大自然の生命力を全身で感じ、身