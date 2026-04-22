県内で2025年1年間に生まれた子どもの数は過去最少でしたが、前の年からの減少率は全国で最も小さくなりました。厚生労働省のまとめによりますと、2025年1年間に県内で生まれた子どもの数は3715人で、前の年を1人下回り、過去最も少なくなりました。10年連続の減少で、全国では鳥取、高知、秋田、島根に続く5番目に少ない数字でした。一方で、前の年からの減少率は全国で最も小さく、これについて県の子育て応援課は「医療費の助成