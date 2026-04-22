新設の部署が担う、マーケティング全体の構造改革 ――まずキャリアから教えてください。大村さんご自身がキャリアの方向性を決定づけるに至ったエピソードは何かありますか。 新卒では旅行代理店に入社しました。バックパッカーとして旅行が好きだったことが理由でしたが、実際に「旅行に行くこと」と「旅行を売ること」は大きく異なると気づき、約2年半で退職。その後、エンジニアに転身しまし