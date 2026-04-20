気象庁によりますと、20日午後４時52分ごろの地震により長周期地震動・階級３を観測しました。山形県内でも階級2と階級1を観測しました。秋田内陸南部では、地上の最大震度は４以下だったが大きな長周期地震動を観測しました。高層ビルや高層マンションでは、立っていることが難しく、固定していない家具が倒れるほどの非常に強い揺れが起きたため、エレベーターが停止している可能性があります。山形県内で長周期地震